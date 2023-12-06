В зоне конфликта в Донецкой области Вооруженные Силы Украины (ВСУ) провели неожиданный удар по противнику, отмечено продвижение в направлении населенного пункта Майорское. Общее направление движения указывает на город Горловка, рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Торецк, расположенный западнее, является стратегически важным пунктом для ВСУ, так как с его высоты осуществляется огневой контроль за направлением. Согласно предположению Свитана, продвигаясь дальше от Майорского к поселку Гольмовский, можно будет говорить о контроле над северной частью Горловки.

"Такое движение стало возможным благодаря прочному покрытию Горловской агломерации. Это направление является одним из двух наиболее перспективных, по которым силы обороны могут оперировать зимой. Вторым направлением является движение из Авдеевки в сторону Донецка.

В настоящее время российские войска осуществляют наступление на Авдеевку. Задача ВСУ заключается в сдерживании этого давления и максимальном уничтожении личного состава и военной техники" - делится эксперт.

По словам полковника ВСУ в запасе, уничтожение россиян на территории Украины и выход на границу 1991-го года – это еще не будет концом войны.

Следующий шаг – развал российской империи. Даже юридически невозможно будет вывести определенные законодательные акты и вступить в договорные отношения. А вывести пять областей с конституции россии – они уже не могут априори.

Последние новости Украины:

"Шахеды" стали еще опаснее - что придумали россияне.

"Эвакуируйтесь!": у этого населенного пункта скоро не останется даже руины.

Россия не остановится – каким еще странам грозит война.