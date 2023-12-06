Украинская певица Елена Тополя (экс-Alyosha) сообщила, что жизнь за границей для нее оказалась сложнее, чем в Украине под обстрелами.

Певица призналась, что в США постоянно боролась со срывами и истериками.

Как рассказала Елена Тополя в интервью для ТСН, когда она читала новости и смотрела фото из Украины, то якобы "погружалась в холодную воду, в ад".

"Иногда бывали срывы, вот ты держишься, держишься, а потом истерика, слезы. Это такое психологическое состояние, над которым, в тот момент, я ничего не могла поделать. Поверьте, когда ты за границей, когда не хочешь жить там, где находишься – это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелами”, - рассказала певица.

По словам Елены, это ад, в котором живешь каждую секунду, когда не знаешь о своих близких, что с ними.

"Ты с ними общаешься, но они далеко, ты переживаешь”, – добавила артистка.

В комментариях украинцы поддержали певицу и поделились своими эмоциями, которые переживали, находясь за границей из-за войны:

"Алена рассказывает свои ощущения за границей, тоже самое пережила и я! Когда я пересекла границу, то я словно начала дышать полной грудью, и мне легче под обстрелами в моем городе Харьков чем в Германии! Теперь я живу! А те 10 месяцев, словно кто-то меня душил, каждый день слезы, уныние, депрессии!",

"действительно, не все могут прижиться на чужбине",

"Я так же вернулась в Харьков и каждую минуту счастлива находиться в своем городе, на своей земле",

"привет Вам из Германии... а я хочу домой, на Сумщину".

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