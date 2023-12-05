Хотя новое вооружение (новых разработок) вряд ли будет предоставлено, произойдет модернизация украинской армии за счет текущего конфликта. Согласно военному эксперту Олегу Жданову, украинские власти рассчитывают на резкое увеличение поставок в следующем году.

Эксперт полагает, что одной из целей войны является максимальное ослабление военного потенциала России. Жданов ссылается на статью Залужного, где говорится, что результат войны во многом зависит от вооруженных сил Украины.

"В случае длительной войны россия может одержать победу благодаря численному преимуществу: если народ не бунтует и готов идти в атаки, значит, россия затопчет. Поэтому максимальное ослабление военного потенциала россии рассматривается в среднесрочной перспективе.

Никто не планирует затягивать эту войну, потому что есть риск потери контроля. Для цивилизованных стран долгая война негативна, так как вызывает усталость и общественное недовольство. Поэтому я не думаю, что кто-то готов продлевать войну на 3-5 лет" - делится эксперт.

«А сейчас в связи с проседанием у нас мобилизационных процессов, еще и нехватает личного состава. Поэтому мы ни разу не срезали эти выступы. Мы пробовали контратаковать, но у нас недостаточно сил и средств для ведения таких операция, для срезаний этих выступов», - также отметил военный эксперт.

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