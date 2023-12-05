Военно-политический аналитик из группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказывает сомнения, что Кремль сможет оснастить полноценно 170 тысяч новых военных за год. Как известно, недавно путин подписал второй указ за время войны о расширении численности российской армии.

Коваленко разделяет мнение о том, что стратегия Кремля, ориентированная на создание количественного преимущества, остается одной из единичных, предоставляющих шанс на успех в полевых боях.

"В ближайшей перспективе Силы обороны переходят к новому формату ведения войны, и украинскому населению следует готовиться к этому. В условиях нехватки и несвоевременного поступления поддержки от союзников основной задачей становится не удержание каждого куска земли или освобождение новых территорий, а скорее уничтожение человеческого и технического ресурса россии" - делится эксперт.

Такая форма ведения войны будет актуальной до тех пор, пока Украина не получит эффективной и системной помощи, позволяющей снова вернуться к освобождению территорий, подметил аналитик.

Ранее он также высказался, противостояние с россией не прекратится даже после освобождения территории и разгрома вторгшейся к нам русской армии. Ожидается, что боевые действия на границе будут продолжаться еще десятилетия, поскольку российская империя будет существовать и распадаться.

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