Очевидно, что все эти компоненты необходимы в достаточных объемах для эффективного противостояния.

Российские военные, занятые оккупацией на юге, имели достаточно времени для создания мощной линии обороны. В период зимних месяцев, когда военные действия уменьшаются, оккупанты имеют возможность укрепить свои позиции еще более тщательно.

Военно-политический аналитик из группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассмотрел ситуацию на Запорожском направлении.

"Существуют эффективные методы преодоления укрепленных сооружений. Однако вопрос заключается в наличии необходимого вооружения для успешной реализации этих методов. Сотрудничество с нашими партнерами может обеспечить необходимый арсенал", – пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что речь идет о различных видах вооружения, таких как авиация, дальнобойные ракеты, тяжелые бомбы и средства радиоэлектронной борьбы. Очевидно, что все эти компоненты необходимы в достаточных объемах для эффективного противостояния.

Также эксперт высказывался, мы всегда находились в условиях войны, вот в чем суть. Начало 2000-х годов назначило переход всех российских информагентств от использования "в" Украине в "на" Украине. Это также часть информационной войны. И все это только в современной истории. Потому мы жили, живем и продолжим жить в условиях войны, это важно осознать. Даже в случае, если к власти в России придет неолиберал или неодемократ, ситуация не изменится в отношениях с Россией.

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