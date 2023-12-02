При движении подразделения и переходе от одной тропы к другой никто не передает карту минных полей.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан пояснил причины жалоб российских военных. Последние несколько дней российские войска столкнулись с серьезными потерями, а также выражают недовольство отсутствием карт минных полей.

"Российское командование не предоставляет карты минных полей, поскольку у них просто нет таких карт. Эта проблема становится ключевой в контексте минирования, так как каждое подразделение имеет тропу, но не карту.

При движении подразделения и переходе от одной тропы к другой никто не передает карту минных полей, поскольку таковой просто не существует. Вместо этого можно лишь указать на тропу, объяснить, как проходить, на что ориентироваться и где стоить, а где нет" - делится эксперт.

В итоге российские военные, испытывая страх перед минами, минаруют территорию избыточно, что ставит следующие подразделения в сложное положение.

Ранее эксперт поделился, оккупанты фактически пытались поджечь коксохимический завод, поскольку там еще действующие технологические цепочки. Срок службы коксохимических батарей составляет примерно 30 лет, и перед началом войны там были запущены некоторые процессы. Эти технологические процессы требуют значительного времени для полного завершения.

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