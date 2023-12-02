Возможно, успешную операцию провела Служба безопасности Украины, блокируя ключевый логистический маршрут противника. Эксперт по вопросам обороны и летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, недавно в Бурятии произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, что привело к парализации единственного значимого железнодорожного пути сообщения между Россией и Китаем.

Подобные действия помогают Украине, замедляя поставки военной техники и материалов в россию, страну-агрессора. Он также отметил, что Северная Корея недавно поставила России 2 тысячи контейнеров с оружием.

"Подрыв такого ключевого логистического узла – заслуга Службы безопасности Украины, которая эффективно решает стратегическую задачу по прекращению поставок военного оборудования. Есть вариант, что за подрывом могли стоять партизаны, украинские агенты" - делится эксперт.

Эксперт подчеркнул, что уничтожение логистики в туннелях – это эффективный метод, требующий много времени на восстановление, и препятствует быстрому получению оккупантами оружия из Китая.

Взрыв произошел в Северномуйском тоннеле имени Бессолова, самом крупном железнодорожном тоннеле в россии, через который транспортируются военные грузы из Северной Кореи и россии. Эти поставки включают в себя боеприпасы, передаваемые Китаем и Северной Кореей в российскую армию.

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