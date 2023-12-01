Когда завершится конфликт в Украине? Этот вопрос беспокоит многих украинцев, независимо от того, остались ли они жить в военной стране, выехали ли за границу и хотят вернуться домой, в свой безопасный город. Эксперты в области эзотерики пытаются разобраться в этом вопросе, используя астрологию, футурологию и карту Таро для формирования своих прогнозов.

К примеру, астролог Яна Тимощук считает, что существуют два возможных сценария развития событий. Во-первых, в 2024 году может произойти прекращение войны из-за значительных разрушений, больших потерь, нехватки ресурсов и обмана союзников, не желающих продолжать свои вложения. Во-вторых, конфликт может продолжаться до 2026-2028 годов.

По ее словам, если первый вариант будет осуществлен, то война просто будет заморожена на несколько лет и уже в 2028-30 году нас ждет возобновление боевых действий. Поэтому следует готовиться к довольно долгому противостоянию.

Тем временем экстрасенс Яна Пасинкова сообщила, что в скором времени случится переломный момент. Как отметила эксперт, скоро ВСУ порадуют хорошими новостями, ведь у них есть новая стратегия и будет новая техника.

Как призналась экстрасенс, в ближайшие два месяца перед нами ожидает большая победа на Бахмутском направлении. Там находится определенная точка на карте, которую нужно физически пройти. Когда наши военные ее одолят, мы ощутим радость. Это может произойти не через два месяца, может немного занять больше времени, но результат будет одинаково важным. Бахмут – это часть Украины.

Мольфар Макс Гордеев тоже не верит, что все завершится в 2023 году. По его словам, возможно это случится в следующем.

Эксперт добавил, что следует отметить, что для многих структур война приносит выгоду. Некоторые уже знают, когда этот конфликт завершится и наступит мир. За картой я вижу, что все постепенно двигается в том направлении.

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