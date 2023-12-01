Для освобождения Крыма и Донбасса Украине нужны не только истребители, но и ракеты с дальностью до 500 км.

Если Украина сможет контролировать своими средствами поражения глубину до 500 км и бить по территории России, противник утратит возможность доставлять необходимое количество вооружения на линию фронта.

Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, говоря о необходимости запуска проихводства украиинских ракет.

«Ракетами нам очень важно работать по российской территории в том числе, и вряд ли нам наши партнеры разрешат это делать своими ракетами. Потому нам очень важно этот вопрос решить и запустить производство наших ракет. У нас есть хорошие проекты», - отметил Свитан в эфире «Аптостроф TV».

По мнению Романа Свитана, освобождение Крыма и Донбасса в том числе зависит от количества инстребителей, которые Украина получит от союзников.

«Оптимально для нас – 120 самолетов, три бригады. Минимально – это 80 самолетов и две бригады. Освобождение Крыма и Донбасса – это работа на одну кампанию в году. Не более. Одна кампания 2024-го года - идет освобождение Крыма и кампания уже 2025-го года освобождение Донбасса. Если бы у нас были самолеты к концу весны и началу лета или хотя бы к середине лета этого года, мы бы закончили по Крыму в этом году, а в следующем году работали бы по Донбассу и вышли бы на госграницу», - высказал уверенность Свитан.

При этом совместить эти две задачи и выполнять одновременно – невозможно. И последовательность должна быть именно такая - сначала Крым, потом Донбасс.

«Скорее всего, мы получим минимальное количество, то есть до 80 самолетов и движение на Крым будет возможно в следующем году. А дальше уже Донбасс, в зависимости сил и средств», - предполодил военный аналитик.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине вернуть Донбасс будет "ментально сложнее", чем Крым.

«Я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована", - отметил президент.

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