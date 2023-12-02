Намазки на хлеб обожают все и в зависимости от ингредиентов их можно подать как на праздничный стол, так и просто побаловать себя и родных вкусненьким.

Намазка на хлеб по этому рецепту – универсальная, пишет Politeka.net.

Она очень вкусная, элементарная в приготовлении и не требует больших затрат. Ее ингредиенты – бюджетные продукты, которые можно найти на любой кухне.

Эту закуску можно подавать и как намазку на хлеб, и как салат. Об этом легендарном рецепте на своей странице в Инстаграм напомнила известная фудблогер Алена Карпюк.

Для приготовления намазки на хлеб требуются морковь, два плавленых сливочных сырочка, чеснок, майонез, отварное яйцо.

Сыр необходимо перекрутить, чеснок измельчить в чеснокодавилке. Также необходимо потереть морковь и яйцо. Добавляем майонез, перемешиваем.

Вот и все, легендарная намазка на хлеб готова. Также ее можно подавать на стол как салат.

Комментируя этот рецепт намазки на хлеб, подписчики фудблогера рассказали о своих ноу-хау в приготовлении этой простой и вкусной закуски.

«Вместо обыкновенной моркови – корейская, и все это намазать на лаваш и сделать рулетики»,

«А можно из домашнего сыра, без яиц, только сырая морковь, перец черный молотый, чеснок»,

«Я салат так готовлю, только вместо яиц филе вареное куриное вкусный, а еще сухарики со вкусом студня и хрена»,

«Моркву тру мельче»,

«Еще перчика нужно дать немножко черного»,

«Делаю без яйца и на тост, очень вкусно»,

«А еще, если салат, то добавить сухарики ''сметана, зелень'' или сухарики с хреном.Вкуснятина».

Намазка на хлеб за пять минут.

Последние новости Украины:

Салат для похудения – Настя Приходько раскрыла свой самый любимый рецепт.

Лаваш с вкусной начинкой - рецепт шикарной закуски от звезды "Мастер Шеф".

Салат из пекинской капусты – секреты легких и вкусных рецептов.