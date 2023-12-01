Финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» Николай Люлько дал рецепт легендарного салата из капусты, который может войти в подборку ваших любимых.

Финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» Николай Люлько предлагает приготовить знаменитый салат с капустой и морковью Коул Слоу, сообщает Politeka.net.

Для приготовления непосредственно самого салата необходимы такие ингредиенты – капуста 900 г., морковь – 300 г., щепотка соли.

Одна из самых главных основ знаменитого салата из капусты коула слоу это соус. Для него нужны – майонез 300 г., сок апельсина из одной шт, цедра и сок из одного лимона, укроп, горчица 80 г, сметана 200 мл, соль, чеснок.

Как готовить соус для салата из капусты коула слоу. Все очень просто – натираем цедру из цитрусовых до белой мякоти, чеснок натираем и выдавливаем, укроп мелко нарезаем.

«Белое с лимона тереть нельзя, потому что будет горчить. Замешиваем все ингридиенты в одной миске до однородной массы», – говорит финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» Николай Люлько на своей странице в Инстаграм.

Соус для салата из капусты Коул Слоу.

Капусту и морковь нарезаем тоненькой соломкой. Посыпаем солью и немного мнем порезанные морковь и капусту руками, чтобы овощи пустили сок. Заправляем соусом и перемешиваем.

Салат из капусты и моркови Коул Слоу по рецепту финалиста «Мастер Шеф. Профессионалы» можно подавать на стол.

Комментируя этот рецепт салата из капусты, подписчики Люлько отмечают, что тоже готовят такой салат и рассказывают о своих рецептах:

«Готовлю такой салат, очень вкусно, только добавляю еще стебли сельдерея, и в соусе отсутствует майонез, чеснок и апельсин. Попробую по вашему рецепту»,

«Делаю также, только вместо чеснока добавляю тертый хрен»,

«Хороший салат, только с маслом, а не с майонезом».

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