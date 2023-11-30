Пекинская капуста буквально создана для салатов, благодаря этому полезному и низкокалорийному продукту они получаются легкими, воздушными и вкусными.

Например, салат из пекинской капусты и курицы действительно очень вкусный, и подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Он отлично разбавит тяжелые блюда из мяса.

Для приготовления салата из пекинской капусты и курицы понадобятся такие ингредиенты – капуста пекинская (600 г), куриное филе одно, три вареных яйца, 300 г консервированной кукурузы, щепотка соли и черного перца, майонез – 3-4 столовых ложки.

Для салата из пекинской капусты необходимо капусту промыть и просушить. Капусту нарезаем тоненькой соломкой. Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде и тоже нарезаем соломкой. Яйца отвариваем вкрутую и также нарезаем маленькими кусочками.

Соединяем все нарезанные ингредиенты для салата из пекинской капусты в тарелке, добавляем консервированную кукурузу. Немного солим, добавляем перец.

Салат из пекинской капусты и курицы.

Последний шаг в приготовлении салата из пекинской капусты по этому рецепту – добавляем майонез и перемешиваем.

Вот и все, салат из пекинской капусты и курицы готов. Он легкий и в то же время сытный благодаря куриной грудке. Такой салат будет незаменимым на любом праздничном столе, где много жирной еды.

Но приготовить салат из пекинской капусты можно и без майонеза. Для такого салата кроме пекинской капусты понадобятся крабовые палочки, яйца, горчица, любимая зелень, консервированная кукуруза, оливковое или подсолнечное масло, полчайной ложки винного уксуса.

Пеинскую капусту нарезаем осоломкой, добавляем любимую зелень. Далее крабовые палочки и отварные яйца нарезаем кубиками.

Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками.

В миску к салату из пекинской капусты добавляем кукурузу и готовим заправку. Для этого берем масло, ложку горчицы и винный уксус и хорошенько перемешиваем до однородного состояния. Добавляем в салат и перемешиваем.

Вот и все, салат из пекинской капусты и крабовыми палочками без майонеза готов.

В салаты из пекинской капусты также можна добавлять другие вкусные ингредиенты - огурцы, перец помидоры.

Пекинскую капусту ценят за наличие в ее составе большого количества витаминов и минералов, которые не теряются при длительном хранении. Калорийность пекинской капусты составляет всего 12 кал на 100 г продукта.

В пекинской капусте значительное количество витаминов и минералов необходимых для нормальной человеческой жизнедеятельности.

Последние новости Украины:

Вкуснее обычно квашеной капусты – Лидия Таран и известный шеф-повар дали рецепт.

С пекинской капустой – Илона Гвоздева раскрыла рецепт борща, который получится не как у всех.

Салат из пекинской капусты - "Мастер Шеф" раскрыл секретные ингредиенты, которые придадут вкус.