Какие приборы берут больше всего электроэнергии – об этом нужно знать каждому, ведь это поможет экономить.

Вот 10 приборов, которые берут больше всего электроэнергии в наших домах, пишет Politeka.net.

Микроволновая печь – 7,5 кВт в месяц. Она в списке приборов, которые берут больше всего электроэнергии, потому что тратит в среднем 1 Вт в час и используется несколько раз в день для разогрева и приготовления пищи. Если использовать микроволновку ежедневно по три раза, получим примерно 7,5 часов или 7,5 кВт. Вот почему микроволновка в списке приборов, которые больше всего берут электроэнергии.

Фен, плойка для завивки волос или фен-щетка. Это еще одни вещи, которые попали в список приборов, которые больше всего берут электроэнергии. Они очень "прожорливые" и потребляют 7,5 кВт в месяц. За час они потребляют около пяти сотен кВт. Чтобы сэкономить электроэнергию – используйте экорежим, не ставьте на максимальную мощность и выключайте из розетки после использования.

Пылесос – он также в списке приборов, которые берут больше электроэнергии, потому что потребляет 12 кВт в месяц. В зависимости от потребляемой мощности, пылесос "жрет" в среднем 1,5 Вт в час. Чтобы сэкономить в этом случае, очищайте пылесос от пыли перед каждым использованием, не оставляйте шнур в розетке.

Утюг – еще один незаменимый электроприбор в хозяйстве, который находится в перечне приборов, которые берут больше всего электроэнергии. Утюг в среднем потребляет 15 кВт в месяц. Лучший способ экономии – не гладить каждый день и во время глажки не отвлекайтесь, оставляя утюг включенным.

Телевизор – 22,5 кВт в месяц. Чтобы сэкономить – включайте телевизор только если вы его смотрите. Выключайте телевизор из розетки на ночь. Даже в пассивном режиме телевизор продолжает потреблять электричество.



Компьютер – 30 кВт в месяц и является настоящим «пожирателем» электричества. Чтобы сэкономить, выключайте периферийные устройства, устанавливайте блок питания в соответствии с другими комплектующими.



Какие кухонные приборы берут больше всего электроэнергии.



Электрический чайник также попал в список приборов, которые берут больше всего электроэнергии, поскольку он потребляет 15 кВт в месяц. Чтобы сэкономить – наливайте воды столько, сколько будете использовать и удаляйте своевременно накипь, поскольку она увеличивает расход. Выключайте из розетки после использования.

Посудомоечная машина также в списке приборов, которые берут больше всего электроэнергии, поскольку за месяц тратит 24 кВт. Как сэкономить – загружайте машину полностью, используйте экономичный режим и мойте посуду при минимальной температуре, если в ней нет кастрюль и жирных сковородок.

Стиральная машина - она ​​не просто в списке приборов, которые берут больше всего электроэнергии, она входит в топ-три "прожорливых" приборов в доме, поскольку потребляет 30 кВт в месяц. Все зависит от того, как часто ее используют, при какой температуре идет стирка и отжим. Уменьшайте температуру стирки, для не очень грязного белья хватит и 30 градусов. Для полотенец – 60–70. Загружайте машину по полной – так вы уменьшите количество стирок. Не используйте отложенный старт и сушку.

Лидер в списке приборов, берущих больше всего электроэнергии – холодильник. Он тратит 35 кВт в месяц и, как понятно, фактически никогда не выключается.

Для экономии – установите холодильник подальше от солнца и батареи, закрывайте дверцу как можно быстрее, не ставьте горячие блюда.

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