Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету номиналом в 5 гривен, стало известно, как она выглядит.

НБУ ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» из определенного сплава меди - нейзильбера.

Как сообщает Минфин, в среду, 29 ноября, Национальный банк ввел в обращение памятную монету 5 гривен «Украинский язык».

Как сообщает НБУ, на аверсе монеты размещена стилизованная буква « Ї » и соловья, символизирующего мелодичность нашего украинского языка.

Текстура из контуров букв украинского алфавита напоминает гнездо, то есть символом дома и оберег семьи.

На реверсе изображены стилизованные буквы украинского алфавита, а именно буквы Ґ, Ї, Є, І, они выделяют украинский язык фонетически, также графически среди культур пользуются кириллицей.

Следует знать, что 27 октября в День украинской письменности и языка НБУ ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» из серебра.

Недавно в НБУ сообщили, что вводится в обращение необычная монета «Год дракона» – она выполнена в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года Драконом.

Однако эти деньги «Год дракона» особенны не только этим – монета посвящена Вооруженным Силам Украины.

В НБУ, новая памятная монета «Год Дракона» будет содержать также шеврон Вооруженных Сил Украины как символ отваги и силы украинских защитников.

На реверсе монеты «Год Дракона» в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 – дракона. Справа на драконе – шеврон Вооруженных сил Украины.

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