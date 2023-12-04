Форшмак по этому необычному одесскому рецепту готовить очень просто и быстро.

Об этом рецепт форшмака известный фудблогер и ресторатор Миша Кацурин рассказал, находясь в Одессе, пишет Politeka.net.

Для приготовления форшмака, по словам Кацурина, необходимы следующие ингредиенты: норвежская сельдь Матиас, анчоусы, сыр Филадельфия, топленое масло, сливочное масло, икра сельди, зеленый лук и хала - еврейский праздничный хлеб в виде плетенки из сдобного дрожжевого теста.

Первый шаг в приготовлении блюда Форшмак – в блендер помещаем сыр Филадельфия, очищенную сельдь и топленое масло.

Тщательно миксуем. Далее селедочно-сливочная масса процеживается через сито для более бархатной текстуры.

Следующий шаг в приготовлении блюда Форшмак – добавляем анчоусы.

«Замешиваем все это искушение», - комментирует Кацурин ход приготовления блюда Форшмак на своем YouTube-канале.

Далее выкладываем в баночку рыбный крем, к нему добавляем ложку сливочного масла и все это декорируем аппетитными горками икры сельди, посыпаем порезанным зеленым луком.

Намазываем хлеб, или, как показал Миша Кацурин, кусок халы сливочным маслом и поджариваем до золотистой корочки.

На поджаренный хлеб выкладываем форшмак.

Вот и все, форшмак по рецепту, о котором Миша Кацурин узнал в одном из ресторанов Одессы, готов.

Отметим, что традиционно форшмак готовят из сельди и добавляют лук, яйца, кислые зеленые яблоки и маргарин или сливочное масло.

В переводе с немецкого форшмак означает "закуска", но относится это блюдо к классической еврейской кухне.

Форшмак очень вкусно подавать с отварным картофелем, но самый популярный способ подачи этого блюда из сельди на жареном тосте.

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