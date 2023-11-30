Артем Пивоваров ответил хейтерам, которые высмеяли его за поездку за границу с выступлением.

Артем Пивоваров, украинский музыкальный исполнитель, ранее вынужденно принял решение отменить запланированный благотворительный концерт в Дублине. Ранее Пивоваров поделился, что попал в центр протестов с поклонниками, всего в нескольких метрах проходили беспорядки и пришлось остановить все выступления.

Как известно, Артем Пивоваров не только ездит за границу ради выступлений, но и активно поддерживает ВСУ, помогает сборами средств и освещает актуальные темы в сети. Несмотря на активную гражданскую позицию артиста, находятся в сети и его хейтеры. В этот раз Пивоваров был возмущен увиденными замечаниями.

«Как он уехал и почему?» - с иронией подметил Пивоваров.

«Как вообще можно такое написать??У вас вообще мозгов нет? А вы возьмите и хоть что-то сделайте из того, что делает Артем и его команда. Вы только языком трепать умеете!; Как может воевать тот, кто не умеет?; Почему люди такие злые! Вам лучше узнавать, что кто-то умер, чем помог;

Артем уехал потому что собирает средства на ВСУ, на благотворительных концертах, а что делают эти хейтеры из своих диванов???; Мне стыдно что такие "гнилые" комменты так и летят изо рта людей, почему так?; Ребята в окопах сидят, а они по концертам ходят и комменты строчат» - ответили в сети.

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