Капуста по этому рецепту будет прекрасно смаковать и как самостоятельная закуска, и как гарнир к любому вашему блюду.

Этот рецепт тушеной капусты по-лычаковски рассказал на своей странице в Инстаграм известный кулинарный блоггер, шеф-повар Эдуард Насыров.

Итак, для приготовления тушеной капусты по-лычаковски необходимы такие ингредиенты – краснокочанная капуста небольшого размера, 2-3 зеленых кислых яблока, три столовые ложки сахара, 30-50 сливочного масла или подсолнечного масла, 4-5 столовые ложки яблочного уксуса, стакан воды и 30-4 бутона гвоздики.

Первый шаг – в форме запекания растапливаем сливочное масло, добавляем порезанную капусту с яблоками, порезанными на кубики, и все остальные ингредиенты.

Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полтора часа.

«Я половину времени держал под крышкой, половину нет, потому что хотел чтобы лишняя влага испарилась», - объяснил шеф-повар в Инстаграм, рассказывая рецепт тушеной капусты по-лычаковски.

Время от времени нужно перемешивать и проверять на готовность.

«Подавать в горячем виде как гарнир или закуску», - говорит Эдуард Насыров, желая всем, кто приготовит капусту по этому рецепту, приятного аппетита.

Комментируя этот рецепт тушеной капусты по-лычаковски, подписчики шеф-повара отмечают, что результат действительно очень вкусный.

«Приготовила сегодня, ну очень вкусно»,

«Спасибо за рецепт!».

Отметим, красная капуста богата витаминами и микроэлементами. Ее рекомендуют употреблять взрослым, детям, пожилым людям и будущим мамам. Этот продукт очень полезен для пищеварительного тракта, потому что богат клетчаткой.

Кроме витаминов, в красной капусте содержатся углеводы, аминокислоты, белок растительного происхождения, фитонциды и антоцианы.

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