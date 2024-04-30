Яблочный пирог очень вкусная выпечка, если воспользоваться нашими советами по ее приготовлению.

Яблочный пирог - это сочная, нежная и ароматная выпечка, которая почти растает во рту. Его непревзойденный аромат наполняет всю кухню и ждать, когда можно будет насладиться этой вкусной выпечкой, становится особенно затруднительно, особенно когда рядом чашка чая. К тому же приготовление этого десерта – простое и быстрое дело, а все ингредиенты абсолютно доступны для каждой хозяйки. Politeka подготовила вам вкусный рецепт яблочного пирога.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Кефир – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 50 г

Сахар ванильный – 10 г

Соль – щепотка

Приготовление: Сначала нужно подготовить ингредиенты для пирога. Включить духовку и разогреть до 180 градусов.

Взбить яйца вместе с сахаром, солью, ванильным сахаром, растопленным сливочным маслом и кефиром. К полученной яично-сливочной смеси добавить просеянную муку и соду, хорошо перемешать и взбить до однородной массы. Яблоки очистить и порезать на кусочки.

Форму смазать сливочным маслом и разложить половину теста в ней. На тесто распределить слой яблок и слегка обсыпать сахаром, а затем покрыть другой половиной теста, равномерно разглаживая его.

Выпекать при температуре 180 градусов в течение 40 минут, пока не получит румянца. Охладить и обсыпать сахарной пудрой.





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