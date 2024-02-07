Фило – очень тонкое, воздушное тесто, состоящее из муки, соли, масла и воды (без использования яиц). Его иногда сравнивают с лавашем в средиземноморском стиле. По-гречески "филло" переводится как "лист", и это отражает суть теста: настолько прозрачное, что напоминает папиросную бумагу. Politeka предлагает вам классический рецепт филотеста.

Массу ароматных начинок, таких как кусочки мяса, овощи, фрукты, ягоды или даже шоколадный соус или джем, можно добавлять по мере вашего желания. Такой легкий закусочный лист может стать самостоятельным блюдом, удовлетворительным перекусом или изысканным десертом. Кроме того, тесто фило прекрасно переносит замораживание, поэтому его можно приготовить заранее и хранить в морозильной камере до полугода.

Большую миску заполните мукой и солью. Постепенно добавляйте воду, предварительно смешавшуюся с лимонным соком, порциями, и внимательно перемешивайте, чтобы образовать тесто. Далее добавьте оливковое масло.

Снова перемешайте тесто, оберните его пленкой и оставьте в холодильнике в течение 2 часов. Извлеките тесто из холодильника, разрешите ему адаптироваться к комнатной температуре, а затем разделите его на несколько частей.

Вручную растягивайте каждый кусок теста в разные стороны, оберегая его от разрывов. Толщина растянутого теста должна быть такой же, как толщина бумажного листа. При выпекании каждый слой теста следует смазать растопленным сливочным маслом.

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