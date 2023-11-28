На этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как самостоятельно приготовить булочки для бургеров.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт в расчете на 8 булочек.
Для опары нам понадобятся:
- 400 мл молока
- 40 г сахара
- 12 г живых дрожжей
Просто смешиваем молоко с сахаром и дрожжами, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
Для приготовления теста "Мастер Шеф" Глинская берет:
- опару
- 1 яйцо
- 4 г соли
- 80 г сливочного масла
- 600 г муки
Для глазировки:
- 1 желток
- кунжут
В чаше миксера "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает опару, яйцо, соль, растопленное сливочное масло и муку. Вымешиваем 7-10 мин насадкой крюк (или это все можно делать руками). Накрываем тесто плёнкой и оставляем на 2 часа.
После этого обминаем тесто, делим его на 8 равных частей и формируем булочки. Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем подходить еще на 30 минут.
Затем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает булочки желтком, присыпает кунжутом и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Готовые булочки нужно накрыть полотенцем и оставить на 5-10 минут.
Чтобы приготовить мужской бургер, Мастер Шеф " Елизавета Глинская разрезает пополам булочку, немного подсушивает ее на сковороде и добавляет в нее говяжью котлету, кетчуп чили, салатные листья, кольца огурца, лука и сыр.
Женский бургер звезда "Мастер Шеф" предлагает сделать без булочки, а вместо нее использовать листья салата айсберг. Добавляем котлету из индейки, огурец, авокадо и сладкий лук.
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