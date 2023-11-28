Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила два варианта бургеров – для мужчин и для женщин.

На этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как самостоятельно приготовить булочки для бургеров.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт в расчете на 8 булочек.

Для опары нам понадобятся:

400 мл молока

40 г сахара

12 г живых дрожжей

Просто смешиваем молоко с сахаром и дрожжами, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Для приготовления теста "Мастер Шеф" Глинская берет:

опару

1 яйцо

4 г соли

80 г сливочного масла

600 г муки

Для глазировки:

1 желток

кунжут

В чаше миксера "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает опару, яйцо, соль, растопленное сливочное масло и муку. Вымешиваем 7-10 мин насадкой крюк (или это все можно делать руками). Накрываем тесто плёнкой и оставляем на 2 часа.

После этого обминаем тесто, делим его на 8 равных частей и формируем булочки. Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем подходить еще на 30 минут.

Затем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает булочки желтком, присыпает кунжутом и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Готовые булочки нужно накрыть полотенцем и оставить на 5-10 минут.

Чтобы приготовить мужской бургер, Мастер Шеф " Елизавета Глинская разрезает пополам булочку, немного подсушивает ее на сковороде и добавляет в нее говяжью котлету, кетчуп чили, салатные листья, кольца огурца, лука и сыр.

Женский бургер звезда "Мастер Шеф" предлагает сделать без булочки, а вместо нее использовать листья салата айсберг. Добавляем котлету из индейки, огурец, авокадо и сладкий лук.

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