С тем же успехом это может быть одним из законов природы: когда температура наружного воздуха падает, счета за электроэнергию растут.

В большей части требуется много энергии, чтобы поддерживать тепло в доме в самые холодные месяцы года, поэтому стоит защитить свой дом от атмосферных воздействий

Комплект оконной пленки

Избавьтесь от холода, возникающего рядом с большим панорамным окном, не привязывая себя к обогревателю? Возможно! Такой комплект упрощает задачу: просто заклейте скотчем, накройте пленкой и нагрейте феном.

Пластик сжимается до воздухонепроницаемой подкладки над окном, избавляя вас от потерь тепла и сквозняков. Кроме того, герметизация и изоляция всего дома может сэкономить домовладельцам на расходах на электроэнергию.

Матрас с подогревом

Стеганый наматрасник с подогревом оснащен режимами нагрева, чтобы спящие могли спать максимально комфортно. Для дополнительной эффективности в некоторых предусмотрена функция автоматического отключения, которая выключает планшет через 10 часов, чтобы вы не тратили энергию впустую.

Датчик двери и окна

К середине зимы дом становится душным и затхлым, поэтому имеет смысл воспользоваться погодными днями, чтобы приоткрыть окно и впустить свежий воздух. Но если вы включаете отопление, когда открываете окна, вы позволяете энергии и деньгам ускользнуть. Датчик двери и окна, уведомит вас, когда ваши двери или окна остались приоткрытыми, и позволит вам приостановить работу системы отопления с помощью приложения на вашем телефоне, пока у вас не появится возможность закрыть их снова и устранить ошибку.

Герметики для розеток

Ваши стены утеплены. Все двери наружу загерметизированы. И ваши окна с двойным остеклением правильно заделаны. И всё это, и всё же почему-то ты всё ещё чувствуешь сквозняк! Откуда оно могло взяться? Одна явная возможность: холодный воздух может проникать в ваш дом через выключатели света и электрические розетки на внешних стенах. К сожалению, это распространенная проблема.

Источник: bobvila.

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