Хорошей новостью является то, что существует множество способов избавиться от пауков естественным путем.

Хотя паукообразные — настойчивые вредители, которые не сдаются без боя, стоит попробовать методы борьбы с пауками, описанные ниже.

Как и в случае с другими вредителями, проникающими в наши дома, избавление от пауков — это многосторонний процесс, который включает в себя уничтожение яиц и взрослых особей, а затем принятие мер по предотвращению их возвращения.

Внимательно следуйте этим шагам, чтобы узнать, как избавиться от пауков естественным путем.

ШАГ 1: Пропылесосьте дом сверху донизу.

Если вы уже заметили пауков, их яичные мешочки, скорее всего, скрываются в самых темных щелях вашего дома. Перво-наперво: пропылесосьте весь дом сверху донизу, в том числе под диваном в гостиной и в углах шкафов. По ходу дела собирайте пылесосом всю паутину или пауков, с которыми вы сталкиваетесь, и сразу же выбрасывайте содержимое вакуумного мешка или канистры в мусорный контейнер или уличный мусорный бак.

ШАГ 2: Сделайте свой дом менее привлекательным для паукообразных.

Ваша следующая цель — в первую очередь отговорить пауков проникнуть в ваш дом . Вы уже знаете, что свет привлекает насекомых, и пауки не исключение. Поэтому может помочь только выключение части наружного освещения или замена обычных лампочек на желтые натриевые лампы.

Пока вы это делаете, уберите ненужные вещи по периметру вашего дома. Поскольку пауков привлекает тепло и укрытие, такие вещи, как кучи листьев и штабеля дров , лучше держать подальше от дома.

ШАГ 3: Используйте ловушки, чтобы определить возможные места заражения пауками.

Вернувшись внутрь, расставьте липкие ловушки по всему дому. Хотя сами по себе эти квадраты вряд ли решат проблему (во многом потому, что они не содержат пестицидов), они пропитаны ароматом, приманивающим пауков. Это означает, что на основе того, какие ловушки оказываются наиболее активными, вы можете определить, какие комнаты наиболее уязвимы, и действовать соответствующим образом.

ШАГ 4: Используйте пестицид – желательно нетоксичный.

Следующий шаг — обработать проблемную область или участки пестицидом от пауков по вашему выбору. Рекомендуется использовать нетоксичные натуральные пестициды , особенно в домах, где есть домашние животные и дети, и многие такие натуральные средства от пауков можно приобрести в ближайшем домашнем центре. Независимо от того, какой продукт вы выберете, готовьтесь применять раствор несколько раз, чтобы полностью избавиться от пауков, поскольку эти пестициды действуют только при прямом контакте. Внимательно следуйте инструкциям производителя.

ШАГ 5: Примените самодельный репеллент от пауков.

После применения пестицида используйте средство от пауков. Его легко приготовить самостоятельно , поскольку многие эфирные масла, в том числе розмарин, лаванда и мята, считаются эффективными.

ШАГ 6: Закройте все отверстия, чтобы предотвратить повторное проникновение пауков.

Последний шаг (и главное средство от пауков) — заделать все проемы в доме, от трещин в фундаменте до сквозняков в окнах . А поскольку пауки могут пробираться через небольшие отверстия, размещение сетчатых экранов внутри вентиляционных отверстий ни в коем случае не является излишним.

Источник: bobvila.

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