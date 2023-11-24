Освойте уход за металлом с помощью этих проверенных экспертами методов восстановления блеска и обеспечения долговечности каждого вида металла в вашем доме.

Металлические предметы есть в наших домах повсюду, но не все металлы чистятся одинаково.

Очень важно знать правильную технику для каждого из них, чтобы поддерживать их в наилучшем состоянии, поэтому мы поговорили с экспертами по уборке, чтобы получить их лучшие советы о том, как чистить все, от нержавеющей стали до золота.

Прежде чем приступить к очистке металла, всегда сначала проверяйте любое чистящее средство на небольшом незаметном участке металла, чтобы убедиться, что оно не повредит и не обесцветит поверхность.

Вот несколько общих советов по чистке любого типа металла:

Избегайте агрессивных химикатов , которые могут потускнеть или разъедать некоторые металлы.

Осторожно потрите , чтобы не поцарапать металлические поверхности.

Тщательно смойте остатки чистящего средства, которые могут оставить пятна или следы.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь, вероятно, является наиболее распространенным металлом, который можно найти в большинстве домов, в бытовой технике, кухонной посуде, а также в сантехнике для кухни и ванной комнаты. Одной из причин его популярности является то, что его легко чистить. Очистите нержавеющую сталь мягким чистящим раствором или смесью воды и уксуса.

Расходные материалы: уксус, пищевая сода, средство для мытья посуды.

Серебро

Хотя настоящее серебро может использоваться все реже и реже, некоторые семьи все еще достают его для особых случаев. Чтобы сохранить его в чистоте , можно использовать «полирол для серебра или домашний раствор пищевой соды и воды для получения пасты». Нужно нанести пасту мягкой тканью или губкой и аккуратно потереть серебро. Затем промойте его теплой водой и высушите чистой мягкой тканью.

Расходные материалы: средство для чистки серебра, пищевая сода, мягкая ткань.

Золото

Важное замечание о том, как чистить золотые украшения : важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить этот драгоценный металл. К счастью, необходимое вам мягкое чистящее средство, скорее всего, уже есть на вашей кухне. Просто смешайте пару капель концентрированного средства для мытья посуды в миске с теплой водой и оставьте украшения на несколько минут, прежде чем вытереть их безворсовой тканью. Если грязь осталась, используйте зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы слегка почистить материал.

Принадлежности: средстводля посуды, безворсовая ткань, мягкая зубная щетка.

Алюминий

Алюминий используется во многих областях и встречается во многих предметах повседневного обихода, таких как кастрюли и сковородки. К счастью, сделать очиститель для алюминия очень просто. Все, что вам нужно для очистки алюминия, — это простое мыло и вода. Если у вас есть стойкие пятна или грязь, перед чисткой посыпьте их пищевой содой для дополнительной абразивной силы. Затем промойте водой и высушите полотенцем.

Расходные материалы: мягкое моющее средство или мыло, пищевая сода.

Источник: bobvila.

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