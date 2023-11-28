Правительство решило продлить срок для подачи заявок на получение единовременной денежной помощи ветеранам войны, проходящим службу, до 10 декабря. Об этом уведомила пресс-служба Кабинета министров.

С целью обеспечения выплаты помощи ко Дню Независимости Украины лицам, отнесенным к ветеранам войны, находятся на службе и не имеют статуса пенсионеров, соответствующие структуры, такие как министерства, военные подразделения, предприятия и другие, должны были предоставить информацию в Пенсионный фонд Украины относительно таких лиц не позднее, чем до 1 октября текущего года.

"Правительство приняло решение о продлении срока представления информации об этих лицах в Пенсионный фонд Украины до 10 декабря этого года", - говорится в сообщении.

В июле стало известно, что ко Дню Независимости Украины государство предоставит единовременную денежную помощь ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся в борьбе за страну.

Согласно постановлению правительства размер выплат колебался от 450 до 3100 гривен. Размер денежной помощи рассчитывался с учетом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что составляет 2093 гривны.

Для участников боевых действий применялся коэффициент 50% от прожиточного минимума, для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 30%, а участникам войны — 20%.

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