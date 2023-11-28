В Харьковской области водитель совершил смертельный наезд на военных. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В Харьковской области 29-летний водитель совершил смертельный наезд на двоих военнослужащих. Один из пострадавших погиб на месте ДТП, а второй, не приходя в сознание, скончался в больнице спустя несколько дней после аварии. Об этом подробнее сообщает полиция Харьковской области.

Трагическое событие произошло 22 ноября около 20:00 у перекрестка автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ в Харьковской области.

Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на стоявших на обочине военнослужащих перед припаркованным автомобилем Volkswagen Golf. После происшествия водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшим. Полиция установила личность злоумышленника – 29-летнего мужчину, который несколько дней скрывался от правоохранителей. Сейчас он задержан.

Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога. Мужчину подозревают по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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