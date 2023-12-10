Капуста "Лепесток" – вкусная и полезная закуска, прекрасно дополняющая любые блюда из мяса, рыбы или овощей.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале предложил собственный рецепт капусты "Лепесток".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (на трехлитровую банку):

капуста - 1 шт. (1,5-2 кг)

свекла – 1 шт. (250-300 г)

чеснок – 5 зуб.

подсолнечное масло – 3 ст. л.

Для маринада на 1 литр воды нам понадобятся:

сахар – 4 ст. л.

уксус 9% - 100 мл

черный перец – 6 горошин

лавровый лист – 3 шт.

соль – 2 ст. л.

Свеклу для приготовления капусты "Лепесток" нужно запечь. Евгений Клопотенко моет свеклу, прокалывает ее несколько раз вилкой, заворачивает в фольгу и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5-2 часа. Даем свекле остыть, а затем чистим и нарезаем соломкой.

Чеснок чистим и расплющиваем зубчики ножом.

Верхние листья капусты убираем. Евгений Клопотенко нарезает капусту на квадраты (примерно 3-4 см в длину).

Чтобы приготовить маринад для капусты "Лепесток", в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Когда закипит, убавляем огонь и ждем, чтобы соль и сахар полностью растворились. Снимаем с огня, добавляем уксус и перемешиваем.

В банку Евгений Клопотенко складывает, чередуя, нарезанную капусту, свеклу и чеснок, заливает все теплым маринадом и в конце вливает растительное масло.

Накрываем банку крышкой и оставляем при комнатной температуре в сухом темном месте. Через 4-5 суток капуста "Лепесток" будет готова. Хранить маринованную капусту нужно в холодильнике.

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