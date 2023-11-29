Мытье посуды – это задача, которую большинство людей не ждут с нетерпением. Если вы предпочитаете заниматься чем угодно, а не мыть посуду, ознакомьтесь с этими простыми советами и рекомендациями.

Хотя они вовсе не избавят вас от необходимости мыть посуду, они сделают работу быстрее и проще, чем вы могли себе представить.

Смешайте немного мыла

Блендеры и кухонные комбайны с их острыми лезвиями и крошечными щелями сложно чистить. Чтобы удалить остатки пищи, застрявшие вокруг и под лезвиями, сначала пропустите немного мыльной воды через блендер на импульсном режиме, чтобы ускорить процесс очистки.

Используйте пластиковые контейнеры

Содержите себя — или, по крайней мере, свою посуду — когда вы выполняете обязанности по уборке после ужина. Вместо того чтобы ставить грязную посуду прямо в раковину, поставьте ее в пластиковый контейнер. Поместите контейнер на столешницу или, если он небольшой, внутри раковины, чтобы вы могли оставить всю раковину или ее часть свободной для других задач, пока не приступите к мытью посуды. Если положить в мусорное ведро горячую воду и немного мыла, самые грязные вещи мгновенно замачиваются.

Используйте дозатор мыла

Покупка жидкости для мытья посуды оптом позволяет сэкономить деньги, но с большими бутылками нелегко обращаться, особенно мокрыми руками. Держите многоразовый дозатор моющего средства для посуды на стойке рядом с раковиной, а большую бутылку оставьте под раковиной для дозаправки. Мыло всегда будет под рукой, когда оно вам понадобится.

Не мойте тарелки!

Поскребите тарелки, но не ополаскивайте их перед загрузкой в ​​посудомоечную машину. Мелкие частицы пищи, оставшиеся на посуде, на самом деле действуют как совокупность, которая помогает очистить посуду во время цикла мытья.

Переверните вилки и ложки

При загрузке посудомоечной машины обязательно меняйте положение столовых приборов (поставив одни ручки вверх, другие — вниз), чтобы вилки и ложки не складывались вместе. Острые ножи, если вы кладете их в посудомоечную машину, всегда должны подниматься ручками — по очевидным соображениям безопасности.

Предварительная сортировка столовых приборов

При загрузке посудомоечной машины сортируйте столовые приборы , складывая все вилки в одну корзину, а все ложки в другую. Предварительная сортировка посуды не отнимает много времени при мытье посуды и экономит время позже, когда вы ее уберете.

Очищайте, пока готовите

Мойте кастрюли и сковородки по окончании приготовления пищи. Остатки еды удаляются гораздо легче, если посуда еще теплая, и вам придется мыть меньше вещей после еды.

Используйте холодную воду для молочных продуктов и крахмала

Это может показаться нелогичным, но использование холодной воды (не горячей) для очистки формы для лазаньи ускорит работу . Это потому, что горячая вода делает молочные продукты и крахмал более липкими, и их труднее смыть.

Сделайте дополнительную сушилку

Недостаточно места на стойке , но вам нужно дополнительное место для сушки посуды? Вы можете сделать дополнительную сушилку, поместив охлаждающую решетку на половину двойной раковины. Этот трюк не только удвоит площадь для сушки посуды, но и поскольку чистая посуда будет капать прямо в канализацию, ваши столы останутся более сухими.

Не жди

Делаете ли вы это вручную или моете в посудомоечной машине , мойте посуду сразу после окончания еды, чтобы еда не высохла и не прилипала к кастрюлям, сковородкам, тарелкам и столовым приборам. Небольшое полоскание сейчас избавит вас от необходимости соскабливать и чистить засохшую грязь позже.

Чистите в правильном порядке

на самом деле есть правильный и неправильный способы мытья посуды вручную. Вам следует идти от самого чистого к самому грязному. Сначала вымойте очки, чтобы на них не попал жир. Затем вымойте очищенные столовые приборы и тарелки, а в последнюю очередь — кастрюли и сковородки. У вас есть грязная чугунная сковорода, с которой нужно разобраться? Мойте его в последнюю очередь — после того, как смоете средство для мытья посуды из раковины.

Источник: bobvila.

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