Украинские граждане изредка получают "доначисления" за использование газа, которые могут достигать десятков и сотен тысяч гривен. Эти дополнительные счета приходят к тем, у кого у газового счетчика есть царапины, отверстия или другие видимые повреждения.

Эти платежи накладываются даже тогда, когда клиенты сами обнаружили повреждение на своем газовом счетчике и сообщили газовую компанию. Часто эти "доначисления" составляют значительную сумму.

Одним из примеров является дело жителя Каменского, Днепропетровской области, которому суд наложил штраф в размере 104 тысячи гривен, как сведения судебного дела №2/336/2369/2023 свидетельствуют.

Этот житель обратился в газовую службу с жалобой на повреждение газового счетчика в феврале 2023 года. Представители газовой компании посетили его через две недели и подтвердили повреждение счетчика, составляя соответствующие акты и требуя уплатить 104 тысяч гривен за газ, которые, по их словам, были употреблены в течение периода, когда счетчик был поврежден. Помимо штрафа он также оплатил 2684 гривен судебного сбора.

Ситуация, когда клиенты вынуждены платить за дополнительное потребление газа, становится все более распространенной. Другой пример включает решение суда в Запорожье, где местный житель был обязан уплатить 107 тысяч гривен "доначисленного" газа из-за поврежденного стекла на счетчике.

Часто такие судебные тяжбы возникают в связи с задолженностью за газ. Например, в Вишневом, пригороде Киева, житель действительно перестал оплачивать газ, когда перешел на другого поставщика, но ему предоставили "доначисленную" сумму.

В компании "Нефтегаз" объясняют, что иногда задолженность возникает вследствие ошибок, например, отсутствия личного счета или адреса в назначении платежа. В таком случае необходимо обратиться в компанию, предоставить соответствующие документы и ожидать погашения долга.

Источник: OBOZ. UA

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.