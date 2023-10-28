Текущие тарифы на газ для украинцев ниже рыночных, и это препятствует развитию системы, стимулированию энергоэффективности и сохранению энергии.

В "Нефтегазе" назвали тариф на газ до конца зимы. Стало известно, сколько обойдется кубометр. Такую информацию о тарифах на газ предоставил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Как сообщили в "Нафтогазе", Украина сохранит текущие тарифы на газ в течение зимнего периода и составят 7,96 гривен за кубометр для населения и 7,42 гривен для предприятий в секторе теплокоммунэнерго. Несмотря на постоянные попытки российской федерации повлиять на ситуацию, рынок газа остается стабильным – поэтому тарифы на газ останутся стабильными.

Председатель правления "Нафтогаза" подчеркнул, что тарифы на газ остаются неизменными как для населения, так и для предприятий в секторе теплокоммунэнерго, и нет необходимости беспокоиться из-за возможного роста расходов на газ.

Однако относительно развития энергетической системы Украины, модернизации и внедрения рыночных механизмов Чернышев отметил, что нужно уделить внимание вопросам, связанным с рынком энергии.

Он отметил, что текущие тарифы на газ для украинцев ниже рыночных, и это препятствует развитию системы, стимулированию энергоэффективности и сохранению энергии. Он подчеркнул, что только внедрение правил рынка может способствовать развитию энергоэффективности в Украине, которая остается на низком уровне.

Источник: Радио Свобода.

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