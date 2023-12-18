Если вы хотите сохранить свои деньги и проявить некоторую самодостаточность, обратите внимание на эти советы.

Защитите дом от холода, тепла и сократите расходы на электроэнергию с помощью этих экономичных советов по подготовке вашего дома к зиме.

Очистите свои желоба

Вы слышали это раньше, но мы не можем не подчеркнуть это. Убедитесь, что вода может свободно течь через желоба сейчас, чтобы предотвратить образование сосулек и ледяных плотин в будущем.

Промойте водонагреватель

Частицы и осадок со временем могут скапливаться на дне водонагревателя, снижая эффективность работы устройства. Слейте воду через сливной клапан, чтобы удалить материал и обеспечить максимальную работу обогревателя.

Оконная изоляционная пленка

Возможно, это не самый модный совет, но изоляционная пленка для окон может предотвратить утечку до 70% тепла из окон. Вы не будете возражать против внешнего вида, когда у вас дома будет очень тепло!

Избавтесь от сквозняков

В сквозняке тепло уходит под дверь. При подготовке дома к зиме установите у дверей защиту от сквозняков, чтобы предотвратить потерю тепла. Это простое решение, которое сохранит тепло в вашем доме и сэкономит вам энергию.

Замените фильтры

Регулярная замена фильтров в вашей системе центрального кондиционирования и отопления может значительно повысить ее эффективность и долговечность, одновременно снизив нагрузку на ваш кошелек.

Уплотнительная лента

Сквозняки и утечки воздуха увеличивают расходы на отопление, поэтому убедитесь, что ваши окна и двери плотно закрыты уплотнителями. Просто, легко и умно.

Изоляция из стекловолокна

Для максимального сохранения тепла уложите изоляцию из стекловолокна вокруг дверей подвала, окон в неиспользуемых помещениях и оконных кондиционеров. Обязательно утеплите чердачный этаж. Только не забывайте быть осторожными и надевать перчатки!

Источник: bobvila.

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