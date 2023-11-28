Тушеная капуста по этому рецепту получится настолько вкусной, что захочется съесть сразу все.

Этот рецепт тушеной капусты раскрыл известный шеф-повар Анатолий Добровольский, пишет Politeka.net.

«Это древний украинский рецепт» - говорит Анатолий Добровольский на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления тушеной капусты понадобятся такие ингредиенты –кочан капусты среднего размера, две большие луковицы, 4-5 зеленых кислых яблок, буженина или ветчина или ростбиф 500-700 граммов, масло сливочное – 200 г растопленное, молотая зира и кориандр по пол столовой ложки, бульон или вода 1-1,5 литра, соль, перец и сок лимона по вкусу.

Также для подачи тушеной капусты по древнему украинскому рецепту необходимы сметана и зелень.

Капусту разрезаем на две половины, а затем каждую половину пополам.

«Шинкуем капусту ножом или шинковкой», – говорит Добровольский о ходе приготовления тушеной капусты.

Пошинкованную капусту хорошо подсаливаем и тщательно руками пережимаем, чтобы овощ пустил сок.

Далее берем лук и нарезаем тоненькими полукольцами. Добавляем к капусте и снова руками очень хорошо перемешиваем.

Следующий шаг – берем зеленые кислые яблоки. Очищаем от кожуры и нарезаем ломтиками – кладем в воду с соком лимона. Так яблоки не потемнеют.

Далее берем ветчину или буженину, или ростбиф и нарезаем тоненькими ломтиками. Сливочное масло растапливаем полностью.

Добавляем в кастрюлю две столовые ложки масла и выкладываем слой капусты. Затем яблоки и слой мяса.

«Снова немного масла, капуста, яблоки. И так три-четыре слоя, пока не закончится капуста», – рассказывает Добровольский о блюде Тушеная капуста по этому рецепту.

Приправляем перцем и заливаем слои наполовину бульоном. И ставим тушиться на плиту где-то на два часа на маленьком огне.

«Надо постоянно встряхивать, чтобы капуста не пригорела», – советует шеф-повар.

К капусте добавляем немного молотого кориандра и зиры.

Тушеную капусту выкладываем в тарелку, добавляем немного сметаны и зеленого лука.

«Имеем такое вкусное блюдо. Вкусна такая, что хочется съесть ее всю и сразу», - отметил Анатолий Добровольский о результате приготовления блюда Тушеная капуста по древнему украинскому рецепту.

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