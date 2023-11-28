Этот рецепт тушеной капусты раскрыл известный шеф-повар Анатолий Добровольский, пишет Politeka.net.
«Это древний украинский рецепт» - говорит Анатолий Добровольский на своей странице в Инстаграм.
Итак, для приготовления тушеной капусты понадобятся такие ингредиенты –кочан капусты среднего размера, две большие луковицы, 4-5 зеленых кислых яблок, буженина или ветчина или ростбиф 500-700 граммов, масло сливочное – 200 г растопленное, молотая зира и кориандр по пол столовой ложки, бульон или вода 1-1,5 литра, соль, перец и сок лимона по вкусу.
Также для подачи тушеной капусты по древнему украинскому рецепту необходимы сметана и зелень.
Капусту разрезаем на две половины, а затем каждую половину пополам.
«Шинкуем капусту ножом или шинковкой», – говорит Добровольский о ходе приготовления тушеной капусты.
Пошинкованную капусту хорошо подсаливаем и тщательно руками пережимаем, чтобы овощ пустил сок.
Далее берем лук и нарезаем тоненькими полукольцами. Добавляем к капусте и снова руками очень хорошо перемешиваем.
Следующий шаг – берем зеленые кислые яблоки. Очищаем от кожуры и нарезаем ломтиками – кладем в воду с соком лимона. Так яблоки не потемнеют.
Далее берем ветчину или буженину, или ростбиф и нарезаем тоненькими ломтиками. Сливочное масло растапливаем полностью.
Добавляем в кастрюлю две столовые ложки масла и выкладываем слой капусты. Затем яблоки и слой мяса.
«Снова немного масла, капуста, яблоки. И так три-четыре слоя, пока не закончится капуста», – рассказывает Добровольский о блюде Тушеная капуста по этому рецепту.
Приправляем перцем и заливаем слои наполовину бульоном. И ставим тушиться на плиту где-то на два часа на маленьком огне.
«Надо постоянно встряхивать, чтобы капуста не пригорела», – советует шеф-повар.
К капусте добавляем немного молотого кориандра и зиры.
Тушеную капусту выкладываем в тарелку, добавляем немного сметаны и зеленого лука.
«Имеем такое вкусное блюдо. Вкусна такая, что хочется съесть ее всю и сразу», - отметил Анатолий Добровольский о результате приготовления блюда Тушеная капуста по древнему украинскому рецепту.
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