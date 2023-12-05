"Селедка под шубой" очень вкусное праздничное блюдо и приготовить с нашим рецептом его довольно просто.

Салат "Шуба" или селедка под шубой является очень любимым и традиционным блюдом. На сегодняшний день существует множество вариаций этого салата, чтобы удовлетворить даже самый требовательный вкус. Повар раскрыл секреты ресторанных вариантов блюда "Селедка под шубой".

Классическая шуба

Ингредиенты:

филе сельди – 300 г

картофель – 300 г

свекла – 300 г

морковь – 300 г

лук – 150 г

майонез – 200 г

соль по вкусу

Приготовление: Готовим свеклу, картофель и морковь до полной готовности, а после охлаждения очищаем от кожуры. Также чистим и нарезаем лук. Сельдь режем на небольшие кусочки. Остальные овощи натираем на мелкой терке.

На дно тарелки равномерным слоем раскладываем картофель и обмазываем его майонезом. Далее размещаем слоями сельдь, обмазываем майонезом, добавляем лук, обмазываем майонезом, морковь, обмазываем майонезом и завершаем свеклой. Завершаем блюдо украшением зеленью.

Селедка под шубой с яйцом

Ингредиенты:

филе слабосоленой сельди – 2 шт.

морковь – 3 шт.

репчатый лук – 1 шт.

картофель – 3 шт.

свекла – 2 шт.

сваренные вкрутую яйца – 2 шт.

веточки укропа – 2 шт.

майонез – 200 г

соль по вкусу

Приготовление: Нарезаем рыбное филе на небольшие кусочки и готовим овощи и яйца. После остывания овощей и яиц натираем их на мелкой терке. Также моем и мелко нарезаем зеленый лук.

На дно салатницы кладем слой сельди и слой лука, после чего смазываем их майонезом. Затем укладываем слой картофеля, свеклы и моркови. Каждый слой немного посолим и обмазываем майонезом. Выравниваем края, а верх и бока обмазываем майонезом, а яйцами посыпаем. Завершаем приготовление салата "Шуба" его украшением укропом.

Лосось под шубой

Ингредиенты:

слабосолоний лосось – 350 г

отварная свекла – 100 г

отварная морковь – 100 г

отварной картофель – 100 г

три кусочка украинского хлеба по 20 г

майонез – 150 г

зелень по вкусу

Приготовление: Берем салатную форму, размещаем ее на кусочке черного хлеба, твердо прижимаем и удаляем ненужные края. На хлеб раскладываем мелкие кусочки лосося. Положим на лосось нарезанный кубиками картофель и покрываем его слоем майонеза. Далее выставляем слой моркови (кубиками нарезанной), что обмазываем майонезом. На него укладываем слой свеклы, а также кубиками, и снова покрываем майонезом. Для оформления салата используем веточки укропа и петрушки.

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