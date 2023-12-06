Лечо является популярным видом закуски, изготовленной из перца и добавлением различных сезонных овощей. У каждой хозяйки есть свой уникальный подход к приготовлению этого блюда. Однако, чтобы эффективно использовать время и добиться исключительного вкуса, важно найти оптимальный рецепт. Повар поделился секретами того, как приготовить лечо из перца и других компонентов.
Рецепт лечо со сладким перцем
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 2 кг
- Лук репчатый – 1 кг
- Помидоры – 2 кг
- Растительное масло – 150 г
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Перец черный горошком – 1 ч. л.
- Перец душистый горошком – 4 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Уксус 9% – 3 ст. л.
Приготовление: Помидоры хорошо промыть, измельчить в мясорубке или кухонном комбайне. Нарезать лук кольцами, а сладкий перец – соломкой, добавить их к томатной массе. Лечко на зиму с перцем и помидорами посолить, добавить сахар, перец и лавровый лист. Тушить смесь в течение 60 минут, после чего добавить уксус, тщательно перемешать. Распределите лечо по заранее стерилизованным банкам и плотно закроете их крышками.
Настоящее лечо – рецепт "по-домашнему"
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 0,5 кг.
- Помидоры – 0,5 кг
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Перец черный горошком – 3-5 шт.
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Масло сливочное – 3-4 ст. ложки
- Сахар – 2 ст. ложки
- соль - 1 ч. ложка
Приготовление:Перец хорошо вымыть, удалить семена и мелко нашинковать. Сделать то же самое с помидорами и морковью. Лук очистить и нарезать полукольцами. Разогреть сливочное масло на сковороде, пассеровать морковь и лук в течение 10 минут. Добавить к ним перец и помидоры, готовить лечо из помидоров, перца, моркови, лука в течение 10 минут, после чего посолить, поперчить, добавить сахар, лавровый лист и снова тушить 10 минут. Простерилизовать банки, перелить в них лечо и плотно закрыть крышками.
Лечко из кабачков с перцем
Ингредиенты:
- Кабачки – 1,5 кг
- Перец сладкий – 6 шт.
- Лук репчатый – 6 шт.
- Помидоры красные – 1 кг.
- Масло растительное – 150 г
- Сахар – 130 г
- Соль – 2 ст. ложки
- Уксус 9% – 0,5 стакана
Приготовление: Кабачки очистить от кожуры и нарезать их соломкой. Перец вымыть, удалить семечки и также порезать его соломкой, а лук измельчить полукольцами. Помидоры пропустить через мясорубку, после чего готовить маринад. Смешать 2/3 стакана растительного масла, 2/3 стакана сахара, 2 столовые ложки соли и 0,5 стакана 9% уксуса. Привести смесь к кипению, после чего поочередно добавлять ингредиенты. Сначала кабачки (отварить 15 минут), затем лук (5 минут), перец (5 минут), помидоры (5-10 минут). Банки подвергнуть стерилизации, разместить в них лечо из кабачков на зиму и герметично закрыть крышками.