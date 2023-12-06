Лечо является популярным видом закуски, изготовленной из перца и добавлением различных сезонных овощей. У каждой хозяйки есть свой уникальный подход к приготовлению этого блюда. Однако, чтобы эффективно использовать время и добиться исключительного вкуса, важно найти оптимальный рецепт. Повар поделился секретами того, как приготовить лечо из перца и других компонентов.

Рецепт лечо со сладким перцем

Ингредиенты:

Перец сладкий – 2 кг

Лук репчатый – 1 кг

Помидоры – 2 кг

Растительное масло – 150 г

Соль – 2 ч. л.

Сахар – 4 ст. л.

Перец черный горошком – 1 ч. л.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Уксус 9% – 3 ст. л.

Приготовление: Помидоры хорошо промыть, измельчить в мясорубке или кухонном комбайне. Нарезать лук кольцами, а сладкий перец – соломкой, добавить их к томатной массе. Лечко на зиму с перцем и помидорами посолить, добавить сахар, перец и лавровый лист. Тушить смесь в течение 60 минут, после чего добавить уксус, тщательно перемешать. Распределите лечо по заранее стерилизованным банкам и плотно закроете их крышками.

Настоящее лечо – рецепт "по-домашнему"

Ингредиенты:

Перец сладкий – 0,5 кг.

Помидоры – 0,5 кг

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Перец черный горошком – 3-5 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Масло сливочное – 3-4 ст. ложки

Сахар – 2 ст. ложки

соль - 1 ч. ложка

Приготовление:Перец хорошо вымыть, удалить семена и мелко нашинковать. Сделать то же самое с помидорами и морковью. Лук очистить и нарезать полукольцами. Разогреть сливочное масло на сковороде, пассеровать морковь и лук в течение 10 минут. Добавить к ним перец и помидоры, готовить лечо из помидоров, перца, моркови, лука в течение 10 минут, после чего посолить, поперчить, добавить сахар, лавровый лист и снова тушить 10 минут. Простерилизовать банки, перелить в них лечо и плотно закрыть крышками.

Лечко из кабачков с перцем

Ингредиенты:

Кабачки – 1,5 кг

Перец сладкий – 6 шт.

Лук репчатый – 6 шт.

Помидоры красные – 1 кг.

Масло растительное – 150 г

Сахар – 130 г

Соль – 2 ст. ложки

Уксус 9% – 0,5 стакана

Приготовление: Кабачки очистить от кожуры и нарезать их соломкой. Перец вымыть, удалить семечки и также порезать его соломкой, а лук измельчить полукольцами. Помидоры пропустить через мясорубку, после чего готовить маринад. Смешать 2/3 стакана растительного масла, 2/3 стакана сахара, 2 столовые ложки соли и 0,5 стакана 9% уксуса. Привести смесь к кипению, после чего поочередно добавлять ингредиенты. Сначала кабачки (отварить 15 минут), затем лук (5 минут), перец (5 минут), помидоры (5-10 минут). Банки подвергнуть стерилизации, разместить в них лечо из кабачков на зиму и герметично закрыть крышками.

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