Морковь по-корейски остается одной из любимых холодных закусок среди украинцев. Часто ее покупают в магазине, но такое блюдо легко может приготовить даже начинающий в кулинарии, если соблюдать правильную технологию и использовать соответствующие приправы.



Корейские повара чаще всего используют смесь из кориандра, базилика, куркумы, красного перца, паприки, чеснока и черного перца.





Морковь по-корейски с приправой и луком

Ингредиенты:

морковь – 7-8 шт среднего размера;

сахар – 2 ч. л;

соль – 1 ч. л;

репчатый лук – 1 шт;

растительное масло – 100 гр;

столовый уксус – 3 ст. л;

приправа для моркови по-корейски.

Приготовление: Очистите, вымойте и натрите морковь на терке. Добавьте соль и сахар, а если морковь выделяет много сока, отцедите его. Посыпьте приправой и перемешайте. Очистите лук, мелко порежьте его и обжарьте на сковороде в течение 2-3 минут. Вылейте масло вместе с луком в контейнер с морковью, добавьте уксус и перемешайте. Поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы блюдо настояло.

Морковь по-корейски с чесноком

Ингредиенты:

морковь – 1 кг;

растительное масло – 0.5 стакана;

чеснок – 1 головка;

соль – 1 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

уксусная эссенция – 1 ч. л;

молотый красный перец – 1 ч. л;

молотый черный перец – 1 ч. л.

Приготовление Очистите морковь, натрите ее с помощью специальной терки для корейской моркови, разместите в миске и посыпьте солью и перцем. Как вариант можно использовать приправу для корейской моркови, но в случае отсутствия такой возможности подходит указанная смесь. В конце добавьте уксусную эссенцию, кропотливо перемешайте морковь руками и оставьте на 10-15 минут.

Пропустите чеснок через пресс, равномерно посыпьте им морковь, но воздерживайтесь от перемешивания. Разогрейте растительное масло на сковороде, облейте им морковь и только после указанного времени тщательно перемешайте деревянной лопаткой. Затем переложите в контейнеры и оставьте в холодильнике на 5-6 часов.

Острая морковь по-корейски с перцем чили

Ингредиенты:

морковь – 500 гр;

чеснок – 3 зубчика;

сахар – 1 ст. л;

соль – 0.5 ч. л;

перец чили – 0.5 ч. л;

молотый кориандр – на кончике ножа;

молотый черный перец – на кончике ножа;

уксус – 2-3 ст. л;

растительное масло – 5 ст. л;

соевый соус – 1 ч. л

Приготовление: Очистите морковь, помойте, натрите на терке. Добавьте все указанные специи, соевый соус и чеснок, прошедший через пресс. Разогрейте масло до кипения и добавьте в сосуд с морковью. Перемешайте, оставьте в течение 2-3 часов или ночью, чтобы овощ успел замариноваться.

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