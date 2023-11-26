Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить легкий, невероятно вкусный и полезный салат из пекинской капусты.
Судья "Мастер Шеф" решил добавить в салат из пекинской капусты креветки и шампиньоны, а также несколько секретных ингредиентов, которые сделают вкус непревзойденным.
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Чтобы приготовить салат из пекинской капусты, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀⠀
- 1 пекинская капуста
- 200 г вареных неочищенных креветок
- 200 г шампиньонов
- 120 г моркови
- 70 г сладкого перца
- 20 г острого перца
- 5 г имбиря
- 20 г бренди
- 30 г соевого соуса + по желанию 20 г устричного соуса
- 5 г сахара
- кунжут – по вкусу
Для начала нужно подготовить овощи. Пекинскую капусту разбираем на листья, вырезаем грубую часть, а мягкую шинкуем полосками. Морковь натираем на большой терке. Нарезаем соломкой сладкий перец и тоненькими ломтиками грибы. Измельчаем острый перец и мелко натираем корень имбиря.
Сначала на разогретую сковороду с растительным маслом "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает измельченный острый перец и имбирь и обжаривает их буквально полминуты, чтобы они отдали свой аромат.
Затем добавляем в сковороду морковь и сладкий перец, на большом огне быстро обжариваем овощи до румяности и перекладываем их на тарелку.
Теперь на сковороду "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает грибы, добавляет бренди, обжаривает две минутки и перекладывает на тарелку к овощам.
После этого на сковороду отправляем пекинскую капусту и обжариваем приблизительно 3 минуты.
В конце "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво возвращает все овощи и грибы на сковороду, перемешивает, добавляя соевый и устричный соусы, щепотку сахара, а также неочищенные креветки, и слегка прогревает салат из пекинской капусты.
Готовый салат из пекинской капусты и креветок посыпаем жареным кунжутом и можно наслаждаться.
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