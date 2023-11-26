Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить легкий, невероятно вкусный и полезный салат из пекинской капусты.

Судья "Мастер Шеф" решил добавить в салат из пекинской капусты креветки и шампиньоны, а также несколько секретных ингредиентов, которые сделают вкус непревзойденным.

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Чтобы приготовить салат из пекинской капусты, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀⠀

1 пекинская капуста

200 г вареных неочищенных креветок

200 г шампиньонов

120 г моркови

70 г сладкого перца

20 г острого перца

5 г имбиря

20 г бренди

30 г соевого соуса + по желанию 20 г устричного соуса

5 г сахара

кунжут – по вкусу

Для начала нужно подготовить овощи. Пекинскую капусту разбираем на листья, вырезаем грубую часть, а мягкую шинкуем полосками. Морковь натираем на большой терке. Нарезаем соломкой сладкий перец и тоненькими ломтиками грибы. Измельчаем острый перец и мелко натираем корень имбиря.

Сначала на разогретую сковороду с растительным маслом "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает измельченный острый перец и имбирь и обжаривает их буквально полминуты, чтобы они отдали свой аромат.

Затем добавляем в сковороду морковь и сладкий перец, на большом огне быстро обжариваем овощи до румяности и перекладываем их на тарелку.

Теперь на сковороду "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает грибы, добавляет бренди, обжаривает две минутки и перекладывает на тарелку к овощам.

После этого на сковороду отправляем пекинскую капусту и обжариваем приблизительно 3 минуты.

В конце "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво возвращает все овощи и грибы на сковороду, перемешивает, добавляя соевый и устричный соусы, щепотку сахара, а также неочищенные креветки, и слегка прогревает салат из пекинской капусты.

Готовый салат из пекинской капусты и креветок посыпаем жареным кунжутом и можно наслаждаться.

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