Существует большое количество рецептов для квашеной капусты. Она может быть сочной и нежной, с добавлением моркови, яблок, клюквы или тмина. Кроме того, квашеная капуста оказывается полезнее свежей благодаря наличию молочнокислых бактерий, которые образуются во время закваски. В квартирных условиях удобнее всего готовить квашеную капусту в стеклянных банках. Повар рассказал главные ошибки и дал быстрый рецепт классической закуски на зиму.



Для того чтобы квашеная капуста получились хрустящей и вкусной надо выбрать правильный сорт. Лучший результат дают именно зимние сорта капусты.





Ингредиенты:

капуста - 1 кочан весом 2,5 кг,

морковь - 3-4 шт.

соль – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

вода - 0,5 литра (приблизительно)



Подготовка: капусту разрубаем по одному из доступных методов – для этого можно использовать специальную терку или просто нарезать ножом на тонкие полоски. Затем кладем в глубокую миску. Морковь терем на большой терке и добавляем в капусту. Руками бережно перемешиваем обе составляющие, держа капусту в состоянии невмоченной. Очень важно не допустить ошибку, поскольку квашеную капусту можно сделать слишком мягкой, если сжимать ее слишком сильно.

Берем чистую трехлитровую банку и укладываем в нее капусту с морковью, немножко сжимая. Сверху на капусту распределяем ложкой нужное количество соли и сахара. Еще важный момент, в котором иногда совершают ошибку - надо, чтобы капуста была обязательно покрыта рассолом.



Заполняем банку холодной нехлорированной водой вплоть до самого горлышка. Несколько раз прокалываем деревянной палочкой капусту, чтобы высвободить накопившиеся газы во время брожения. Во время брожения рекомендуется ежедневно прокалывать деревянной палочкой капусту.



Накрываем банку марлей и убеждаемся, что рассол покрывает всю поверхность капусты. Капуста должна простоять при комнатной температуре в течение 2-3 дней. После этого квашеная капуста готова. Можно закрыть банку крышкой и хранить в холодильнике.





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