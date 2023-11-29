Некоторые украинцы имеют право на получение двойной субсидии в Украине, но для того, чтобы ее получить нужно сделать определенные шаги.

Как сообщили в youtube-канале "Народная думка", чтобы получить двойную субсидию в Украине - первая от государства, вторая от международных организаций то есть, волонтерская помощь - нужно подать согласие на обработку своих персональных данных, чтобы Международная организация могла вам ее начислить.

Это официальное официальное заявление на портале Пенсионного фонда. Без подтверждения данных граждане получат обычную субсидию.

Недавно в Правительстве сообщили, что в Украине вдвое вырастет субсидия с 7 000 до почти 16 100 для тех людей, которые используют субсидию на твердое топливо, то есть дрова или уголь.

Перечисление происходит автоматически, то есть вам сразу насчитывают.

Получение средств происходит только после того, как вы дадите свое согласие на то, чтобы ваши персональные данные были переданы третьему лицу, то есть международным организациям, предоставляющим средства.

Подтвердить персональные данные для получения двойной субсидии в Украине можно тремя способами: с помощью смс-сообщения, на сайте ПФУ в разделе "субсидии" и третий способ – обратиться в Пенсионный фонд и предоставить письменное заявление на то, что вы даете согласие на обработку данных.

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Напомним, не все украинцы могут получить денежную помощь от ООН.

Как писала Politeka, субсидия в ноябре будет выплачена не всем украинцам.

Также Politeka сообщала, что украинцам выплатят денежную помощь до 5800 гривен.