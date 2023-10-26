У Пенсійному фонді України розповіли, коли може бути призначена житлову субсидію та кому призупинять виплати.

Початок опалювального сезону в більшості регіонів України наступив в середині жовтня, і це означає, що громадяни, які мають право на субсидії, отримають значно знижені рахунки за комунальні послуги. про це повідомили в ПФУ.

Розмір цих пільг буде збільшено відповідно до зростання комунальних платежів через настання опалювального сезону. Деяким громадянам перерахунок пільг буде автоматично проведено, тоді як інші повинні звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ). Якщо уього не зробити - то субсидії не буде.

Субсидії будуть автоматично нараховані наступним категоріям осіб:

Отримувачам "нульової" субсидії у період, коли опалювання ще не було включено;

Особам, які почали отримувати пільги починаючи з вересня 2023 року.

Ті громадяни, які не належать до жодної із зазначених категорій, повинні подати повторну заяву на отримання субсидії до 1 листопада або сповістити ПФУ про неправомірне скасування їхніх пільг.

Згідно з чинними правилами, сім'ї з доходами, які на 15% нижчі від суми комунальних платежів, можуть отримувати пільги на оплату комунальних послуг. Пільги залишатимуться чинними до завершення воєнного стану та ще 1 місяць після його закінчення.

Документи, необхідні для отримання субсидій, включають:

Заяву;

Декларацію про доходи;

Посвідчення особи;

Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло за вказаною адресою.

Згідно з рішенням уряду, особам, які перебувають у статусі переселенців, може не знадобитися видача довідки про місце проживання; достатньо документа, що підтверджує їхній статус. Подачу заяв на отримання пільг можна виконати в онлайн-режимі через платформи, такі як "Дія" або веб-портал ПФУ.

Останні новини України:

Грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень: хто має право на виплати.

Як писала Politeka, у ПФУ дали роз'яснення, якими будуть субсидії через нові тарифи на електрику.

Також Politeka повідомляла, українці мають право на грошову допомогу на оплату комуналки, але дехто може змусити повернути субсидії.