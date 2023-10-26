Начало отопительного сезона в большинстве регионов Украины наступило в середине октября, что означает, что граждане, имеющие право на субсидии, получат значительно сниженные счета за коммунальные услуги. Об этом сообщили в ПФУ.
Размер этих льгот будет увеличен в соответствии с ростом коммунальных платежей из-за наступления отопительного сезона. Некоторым гражданам перерасчет льгот будет автоматически произведен, тогда как другие должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Если его не сделать - то субсидии не будет.
Субсидии будут автоматически начислены следующим категориям:
- Получателям "нулевой" субсидии в период, когда отопление еще не было включено;
- Лицам, которые начали получать льготы, начиная с сентября 2023 года.
Те граждане, которые не принадлежат ни к одной из указанных категорий, должны подать повторное заявление на получение субсидии до 1 ноября или известить ПФУ о неправомерной отмене их льгот.
Согласно действующим правилам, семьи с доходами, которые на 15% ниже суммы коммунальных платежей, могут получать льготы на оплату коммунальных услуг. Льготы будут действовать до завершения военного положения и еще 1 месяц после его окончания.
Документы, необходимые для получения субсидий, включают:
- Заявление;
- Декларацию о доходах;
- Удостоверение личности;
- Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье по указанному адресу.
Согласно решению правительства, лицам, которые находятся в статусе переселенцев, может не потребоваться выдача справки о месте жительства; достаточно документа, подтверждающего их статус. Подачу заявлений на получение льгот можно выполнить в онлайн-режиме через платформы, такие как "Действие" или веб-портал ПФУ.
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