Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что происходит на левом берегу Днепра. Специалист прокомментировал ситуацию в эфире Politeka Online.

"Уже даже Генштаб в своей сводке рассказал, что бои идут на левом берегу, что мы удерживаем там плацдарм. Нет детализации пока о количестве войск и по размерам этого плацдарма. Мы знаем, что есть узкая полоса в несколько километров шириной и довольно на длинном участке фронта", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что украинские войска воспользовались ситуацией, ведь это была палка о двух концах, второй из которой ударил по самим оккупантам, когда они подорвали Каховскую ГЭС. Это затопление, которое тогда произошло, смыло всю линию обороны россиян в данном регионе.

А когда вода сошла на этом направлении, то ВСУ не дали оккупанту возможность закрепиться. Россияне пытались там что-то построить, но украинская армия оказалась намного эффективней.

Теперь, чтобы удержать оборону противнику, ему надо искать какой-то рубеж где-то в глубине, куда они смогут отойти и занять оборонительные позиции. Они еще пытаются идти на штурм украинского плацдарма, ведь количество атак на данном направлении уже до 10 штук в сутки, но Украина может там надеются на какой-то успех.

Сегодня не стоит говорить о движении на Крым. На текущий момент можно говорить, что нужно взять под контроль реку и отодвинуть противника.

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