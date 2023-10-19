Война для россии стала способом обеспечения ее выживания, и что прекращение конфликта может послужить сигналом для развала россии.

Смерть нынешнего российского президента может оказать дополнительное воздействие на ситуацию на фронте в Украине, и это весьма неблагоприятное воздействие. Тем не менее, в настоящее время нет никаких доказательств или признаков, указывающих на то, что путин собирается умирать, поделился военный эксперт Жданов.

Он подчеркнул, что важно сосредотачиваться на борьбе с действиями текущего российского руководства, а не на ожидании возможных изменений в связи со смертью Путина. Жданов также выразил опасения относительно того, что ситуация в россии могла бы ухудшиться в случае перехода власти между диктатурой и более демократической системой, если этот переход не произойдет плавно и мирно.

"Война для россии стала способом обеспечения ее выживания, и что прекращение конфликта может послужить сигналом для развала россии, что не является в интересах большинства сторон, кроме Украины. В переходный период после конфликта может возникнуть еще большие трудности, и вплоть до демократических преобразований в рф" - поделился эксперт.

После начала массированного наступления российских войск вокруг Авдеевки, фронтовая линия не приходит в состояние тишины. Военные отмечают, что оккупационные силы продолжают атаковать город, используя танки и артиллерию, однако силы Украины действенно сопротивляются врагу.

С южной стороны, со стороны поселка Опытное, непрерывно раздавались звуки интенсивного стрелкового боя. Военные отмечают, что российские силы перешли от массированных атак к использованию более гибкой тактики, действуя мелкими группами.

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