Російські загарбники продовжують тероризувати Україну і вдень, і вночі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, окупанти вдарили по місту Харків.

В повідомленні йдеться, що зафіксовано «приліт» в одному з районів міста. Під вогонь потрапив приватний житловий будинок, на місці працюють всі екстрені служби.

«За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка - гостра реакція на стрес», - розповів очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Крім того, вночі окупанти атакували Україну дронами «Шахед».

Загроза була оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській областях.

У моніторингових групах, зокрема, попереджали, що гучно може бути в Умані.

Також у Повітряних силах ЗС України повідомляли про ракетну загрозу:

«Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння!».

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