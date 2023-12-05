Шеф-повар Анатолий Добровольский любит на собственном опыте продемонстрировать, насколько удачные те или иные советы.

Так, Добровольский решил попробовать достать яйцо из кипятка с помощью венчика, пишет Politeka.net.

Известный шеф-повар увидел этот совет в Сети и тут же попробовал на своей кухне.

«Хороший лайфхак!», - оценил Добровольский совет, демонстрируя, как легко достал яйцо из кастрюли именно венчиком.

В свою очередь подписчики шеф-повара шутят, что теперь нужен полезный совет, как додстать яйцо из венчика.

«Спасибо за этот лайфхак»,

«Я так и ложкой могу»,

«Работает!», - прокомментировали рекомендацию подписчики Добровольского.

Добавим, что Анатолий Добровольский также протестировал лайфхак по чистке яйца. Для этого он опустил варено яйцо в емкость с водой и хорошо его потрусил.

На видео можно увидеть, что после таких манипуляций яйцо можно легко отделить от скорлупы, однако у Добровольского этот лайфхак не сработал.

Подписчики подсказали шеф-повару, что этот лайфхак на самом деле сработает, если взять не пластиковую чашку, а керамическую. Кроме того, яйцо должно быть только что сваренным.

«Бьется в пластике, а не в керамике»,

«Должна быть чашка из нормального материала (не пластик) и с большей силой колотить надо. Метод работает», - заверили пользователи Инстаграм.

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель шоу" дала бомбезный рецепт нежной курочки.

Без лишнего сахара – Ольга Сумская подсказала, что добавить в выпечку для идеального вкуса.

Можно приготовить за пять минут - Алина Гросу дала элементарный рецепт вкусной закуски.