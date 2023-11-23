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Как загерметизировать окна и двери на зиму, следуйте инструкциям ниже. Эксперты рассказали, как не допустить проникновения холодного воздуха через окна и двери.

Как заклеить окна на зиму

Окна, которые вы не будете открывать до весны, закройте их временным уплотнителем, который можно вставить на место и легко снять, когда зима закончится.

Чтобы предотвратить попадание холодного воздуха вокруг электрической розетки, снимите крышку и прижмите к розетке прокладку из мягкой резины. Замените крышку.

Используйте минимально расширяющуюся пену для заполнения отверстий и зазоров вокруг всех проходов в стенах, включая отверстия для кабелей, вентиляционных отверстий и труб.

Как загерметизировать двери на зиму

Установите дверную прокладку вдоль нижней части наружных дверей, чтобы блокировать холодный воздух.

Закройте зазоры между дверью и боковыми косяками длинными кусками уплотнителя.

Всегда включайте замки створок на двустворчатых окнах, чтобы закрыть зазор вдоль направляющей. Рассмотрите возможность установки двух замков на широких окнах.

Приклейте непрерывную полосу уплотнителя из пенопласта на клейкой основе к верхнему краю верхней створки на двустворчатых окнах. Мягкая пена сжимается, заполняя зазоры, через которые происходит утечка воздуха.

Используйте опорный стержень из пенопласта, чтобы заполнить большие зазоры в месте соединения нижней створки с подоконником. Вставьте опорный стержень в пространство между створкой и табуретом.

Источник: thisoldhouse.

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