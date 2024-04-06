Старый жир, накапливающийся на стенках духовки, не только уменьшает ее эффективность, но и может привести к ухудшению вкуса приготовленных блюд.

Кажется, что удаление этого неприятного налета в духовке – это сложная задача, но на самом деле это может быть легко решено с использованием простых и доступных средств.

Вам понадобятся:

Копеечная сыворотка или уксус

Газировка

Средство для мытья посуды

Резиновые перчатки

Тряпка или мягкая тряпка

Спонж або тряпка

Снимите решетку и плиты

Прежде чем начать чистку, извлеките решетку и плиты из духовки. Это позволит вам легче добраться до всех уголков и стен.

Готовим раствор

В миске смешайте копеечную сыворотку или уксус с содой в пропорции 1:1. Вы получите эффективное и экономное средство, которое растворит жир и обеспечит отличный результат.

Наносим раствор на стенки

При помощи тряпки либо спонжа нанесите приобретенный раствор на все стены духовки, обращая особенное внимание на загрязненные участки. Оставьте раствор на 15-20 минут, чтобы он мог эффективно разложить жир.

Чистим тряпкой

После выдержки используйте мягкую тряпку или тряпку для удаления старого жира. Делайте это осторожно, избегая царапин и повреждений поверхности.

Мытье и высушивание

Промойте стенки духового шкафа водой, чтобы удалить остатки раствора и жира. Затем протрите поверхности сухой тряпкой или губкой.

Вставляем решетку и плиты

После того как стенки духовки стали блестящими, вставьте решетку и плиты назад.

Читайте также:

Как избавиться от запахов приготовления пищи: мгновенный способ

Как избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильной камере: простой лайфхак

Как вывести из помещения запах горелого: поможет один интересный лайфхак