Кажется, что удаление этого неприятного налета в духовке – это сложная задача, но на самом деле это может быть легко решено с использованием простых и доступных средств.

Вам понадобятся:

Копеечная сыворотка или уксус

Газировка

Средство для мытья посуды

Резиновые перчатки

Тряпка или мягкая тряпка

Спонж або тряпка

Снимите решетку и плиты

Прежде чем начать чистку, извлеките решетку и плиты из духовки. Это позволит вам легче добраться до всех уголков и стен.

Готовим раствор

В миске смешайте копеечную сыворотку или уксус с содой в пропорции 1:1. Вы получите эффективное и экономное средство, которое растворит жир и обеспечит отличный результат.

чистая духовка

Наносим раствор на стенки

При помощи тряпки либо спонжа нанесите приобретенный раствор на все стены духовки, обращая особенное внимание на загрязненные участки. Оставьте раствор на 15-20 минут, чтобы он мог эффективно разложить жир.

Чистим тряпкой

После выдержки используйте мягкую тряпку или тряпку для удаления старого жира. Делайте это осторожно, избегая царапин и повреждений поверхности.

Мытье и высушивание

Промойте стенки духового шкафа водой, чтобы удалить остатки раствора и жира. Затем протрите поверхности сухой тряпкой или губкой.

грязная духовка

Вставляем решетку и плиты

После того как стенки духовки стали блестящими, вставьте решетку и плиты назад.

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