Кажется, что удаление этого неприятного налета в духовке – это сложная задача, но на самом деле это может быть легко решено с использованием простых и доступных средств.
Вам понадобятся:
Копеечная сыворотка или уксус
Газировка
Средство для мытья посуды
Резиновые перчатки
Тряпка или мягкая тряпка
Спонж або тряпка
Снимите решетку и плиты
Прежде чем начать чистку, извлеките решетку и плиты из духовки. Это позволит вам легче добраться до всех уголков и стен.
Готовим раствор
В миске смешайте копеечную сыворотку или уксус с содой в пропорции 1:1. Вы получите эффективное и экономное средство, которое растворит жир и обеспечит отличный результат.
Наносим раствор на стенки
При помощи тряпки либо спонжа нанесите приобретенный раствор на все стены духовки, обращая особенное внимание на загрязненные участки. Оставьте раствор на 15-20 минут, чтобы он мог эффективно разложить жир.
Чистим тряпкой
После выдержки используйте мягкую тряпку или тряпку для удаления старого жира. Делайте это осторожно, избегая царапин и повреждений поверхности.
Мытье и высушивание
Промойте стенки духового шкафа водой, чтобы удалить остатки раствора и жира. Затем протрите поверхности сухой тряпкой или губкой.
Вставляем решетку и плиты
После того как стенки духовки стали блестящими, вставьте решетку и плиты назад.
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