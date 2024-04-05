Выяснить, как избавиться от запахов приготовления пищи может быть непросто, поскольку это действительно зависит от того, что находится на сковороде, кастрюле или духовке.

К счастью для вас, у нас есть несколько испытанных методов и простых идей «сделай сам», которые помогут навсегда избавиться от запахов пищи. Независимо от того, это воскресные конфеты с беконом или рыбный ужин во вторник, эти быстрые решения сделают вашу кухню приятной.

Как избавиться от запахов пищи:

1. Уроните немного воздуха на кухню (но не допускайте запахов со всех других мест)

Это может показаться очевидным, но открыть окно – это самый простой способ избавиться от запахов от еды. Это может помочь, прежде чем начать готовить, а не тогда, когда вы впервые заметите запах, поскольку свежий воздух уже будет циркулировать.

Также важно сдерживать запахи, чтобы они не распространялись по дому. Ткань легко впитывает запахи, поэтому, если вы не хотите, чтобы ваши кухонные шторы до конца недели пахли жареными чипсами или карри, держите дверь в другие комнаты закрытыми.

2. Удалите пищевые запахи с помощью соды

Есть ли что-нибудь, чего не может сделать сода бикарбонат, или пищевая сода? Мы любим использовать пищевую соду для очистки, но знаете ли вы, что она также является природным дезодорантом? Вы можете просто оставить миску с несколькими столовыми ложками соды у места для приготовления, и она впитает все эти сильные запахи.

Вы можете сделать еще один шаг дальше и сделать свой собственный освежитель воздуха своими руками, смешав несколько столовых ложек гидрокарбоната с небольшим количеством воды и несколькими каплями любимого эфирного масла и поставив на слабую плиту.

Главный совет: сода бикарбонат также может помочь избавиться от запахов от пищи в таких местах, как микроволновка – просто смешайте две столовые ложки бикарбоната с одной чашкой воды и поместите без крышки в контейнер, пригодный для микроволновки. Поработайте на высоком уровне в течение 3-4 минут, затем просто протрите.

3. Нейтрализуйте стойкие запахи с помощью кофе.

У вас есть гуща, которая немного не подходит для варки? Поставьте небольшую миску с незаваренной кофейной гущей у мест для приготовления пищи, и она поможет избавиться от запахов от еды.

4. Избавьтесь от запахов приготовления пищи, прокипятив лимоны

Еще один герой уборки кухни своими руками, лимоны можно использовать для любой уборки кухни, но их свежий цитрусовый аромат отлично очищает воздух после длительного приготовления пищи.

Если вы использовали лимоны для приготовления пищи, это может быть отличным способом использовать остатки: просто поместите половинку или четвертинки лимона в кастрюлю с кипящей водой и доведите до слабого кипения. Для дополнительного устранения запаха сначала добавьте в смесь столовую ложку соды. Лимоны также отлично устраняют сильные запахи пищи из ваших рук – просто выжмите немного сока на руки, потрите и смойте.

5. Используйте картофель для поглощения неприятных запахов

Картофель не только обладает превосходным вкусом, но и обладает естественными поглощающими свойствами, а потому может действовать как полностью натуральное средство для удаления кухонных запахов. Попытайтесь положить на кастрюли и сковородки нарезанный кубиками картофель с морской солью, оставьте на два часа, чтобы они впитали все нежелательные запахи.

Источник: cleanipedia

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