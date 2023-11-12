На своей странице в Instagram Евгений Клопотенко сообщил, что накануне Кабмин наконец-то принял решение, позволяющее демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Сам Евгений Клопотенко уже давно выступал за то, чтобы в Киеве снесли символ государства-террориста.

"Мне иногда кажется, что в некоторых моментах Украина слишком демократическая (или бюрократическая). Шел 625-й день войны, в Киеве разрешили снести символ агрессора. Спасибо каждому, кто к этому был причастен и поддержал меня в этой борьбе!", — подчеркнул Евгений Клопотенко.

К сожалению, под постом Евгения Клопотенко в комментариях собралось много любителей российской культуры, вставших на защиту Пушкина в Киеве, но сознательные украинцы поддержали позицию звезды "Мастер Шеф".

"Когда-то наш хороший знакомый, еще задолго до войны, сказал, что все проблемы украинцев из-за того, что мы очень хорошие. Мы умеем прощать и враги бесконечно этим пользуются. Мы или искореним русскую культуру с корнями, или она нас уничтожит. Современная самая большая проблема общества, что убаюканных «какая разница» очень много";

"О, началось!! Слезы, крики, заламывания рук… пушкина жалко. Это же культура-Бла-Бла-Бла. А чего у нас памятников Стусу, Симоненко, Винграновскому, Тычине в сумме вместе взятых нет такого количества, как тому мавру? Зачем он здесь?";

"Наконец-то! Все памятники московитам снести, чтобы духом их не воняло на нашей святой земле!!!", - пишут в комментариях под постом Евгения Клопотенко.

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