На Луганском направлении конфликта вооруженные силы обеих сторон вступили в фазу артиллерийских и минометных сражений, при этом дроны используются для аэроразведки. Военный эксперт и летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал о ситуации на фронте.

Технические возможности обеих сторон достигли определенного уровня, что привело к установлению некоего паритета. В этой ситуации каждая сторона стремится обнаружить слабые места у своего противника.

"Кроме артиллерии и минометов, стороны конфликта применяют неуправляемые авиационные ракеты, сбрасываемые с вертолетов. Однако после успешных атак украинских вооруженных сил на Луганскую и Бердянскую авиабазы, где были уничтожены российские ударные вертолеты, активность применения таких ракет снизилась" - поделился эксперт.

Свитан подметил, российские войска не выдерживают давления украинских сил на четырех разных направлениях: Сватово, Бахмут, Работино и левый берег Херсонщины. Они постоянно перераспределяют свои войска с одной линии фронта на другую, и у них не хватает ресурсов, чтобы эффективно справляться со всеми вызовам.

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