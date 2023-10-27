Некоторая техника была полностью уничтожена, в то время как другая осталась на полях и стала недоступной для изъятия.

Все 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Хмельницкой АЭС, были успешно сбиты. Однако остается риск того, что дроны, даже после поражения, могут взорваться при падении на землю. Военный эксперт Роман Свитан добавил, попытки российских дронов атаковать Хмельницкую атомную электростанцию вызвали реакцию сил ПВО, которые успешно сбили все беспилотные летательные аппараты.

Взорвать их в воздухе достаточно сложно, и поэтому даже сбитые дроны могут представлять опасность, особенно если они упадут в населенные районы, добавил эксперт.

Кроме того, полковник запаса ВСУ упомянул о значительных потерях российских вооруженных сил в районе Авдеевки, где около 200 единиц военной техники были утеряны.

"Некоторая техника была полностью уничтожена, в то время как другая осталась на полях и стала недоступной для изъятия. Потери российских войск в районе Авдеевки за неделю равны тем, которые они понесли около Угледара за целый месяц.

Очевидно, что перед оккупантами стоит политическая задача относительно Авдеевки, и они перебросили дополнительные военные подразделения на это направление из Купянского" - делится эксперт.

Эксперт подметил, уменьшение активности может быть связано с ограниченным числом снарядов у российских войск. Ведь в этом направлении боеприпасы были накоплены всего на неделю-полторы. То есть сейчас может наступить перерыв до поступления новой партии боеприпасов, и время этой передышки зависит от множества факторов, включая возможное увеличение работ авиации и другие тактические решения.

Последние новости Украины:

У украинцев отбирают квартиры – кто под угрозой и что происходит.

Также сообщалось, что россияне штурмуют не только Авдеевку.

Кроме того, Politeka.net писала, почему врагу нужна Авдеевка.