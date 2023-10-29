Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что происходит с ракетными ударами, которых сейчас нет.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что происходит сейчас и почему россияне не используют крылатые ракеты на текущий момент. Об этом специалист рассказал в эфире "Сейчас".

Как отметил Роман Свитан, на текущий момент нет ракетных ударов со стороны России не из-за того, что они собирают запасы для атак зимой. По его мнению, у оккупантов уже есть около семи сотен современных крылатых ракет, которые могут быть использованы для атаки по украинским объектам.

Но Россия отказывается бить по территории Украины этим классом ракет. Но интересно другое, что уже несколько недель ВСУ тоже не используют крылатые ракеты на фронте, которые передали Франция и Англия. Последний такой удар был еще несколько недель назад, а в основном ВСУ применяют баллистические ракеты или другие носители. Поэтому эксперт предполагает, что возможно есть какое-то соглашения между странами о неприменении ракет.

Также специалист добавил, что на текущий момент в Украине стало в 3-4 раза больше ПВО. Поэтому при таком закрытом небе оккупанты не смогут перенасытить нашу оборону и прорваться ракетами. Они могут запустить сто ракет, но это ничего не даст.

"Обратите внимание, не украинские крылатые ракеты, не российские крылатые ракеты не работают. Почему, вопрос пока еще остается открытым.

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